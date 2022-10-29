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Леброн Джеймс побил исторический рекорд НБА

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Erik Drost / CC BY 2.0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс установил историческое достижение в игре против «Миннесота Тимбервулвз».

37-летний баскетболист набрал 28 очков, проведя свой 1135-й матч в карьере с 20 и более очками за результативность. Он превзошел рекорд знаменитого центрового «Юта Джаз» Карла Мэлоуна, у которого 1134 таких игр.

Леброн Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА, четырехкратным самым ценным игроком финала НБА, четырехкратным самым ценным игроком НБА.

Он 18 раз принимал участие в Матчах всех звезд НБА, где трижды признавался самым ценным игроком. На его счету два олимпийских золота в составе сборной США.

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