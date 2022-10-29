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Спецоперация на Украине стала историей

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Спецоперацию на Украине добавили в курс истории для российских старшеклассников, следует из проекта федеральных основных общеобразовательных программ среднего общего образования.

Школьникам предстоит усвоить понимание причин и следствий российской специальной военной операции на Украине, а также воссоединения Крыма с Россией.

В частности, ученики 11-х классов на уроках истории будут говорить об украинском государственном перевороте 2014 года и позиции России, воссоединении Крыма и Севастополя с Россией и его международных последствиях.

В проекте говорится о необходимости «понимания значимости» России в мировых политических и социально-экономических процессах рубежа 20-21 веков, также школьникам потребуется «умение характеризовать» решающую роль СССР в победе над нацизмом.

Ученикам необходимо верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, уметь противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду.

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Жизнь #Образование
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Топ комментариев

pepelmetal

Смешно это слышать от чела у которого в стране ядерная доктрина не определена

corrector

карманной шавке и ее огрызку ВОЗу, отмашку хозяин не давал,

Alhazred

Ну я бы написал какой кроме украинцев.. Но ты же стуканешь админам тут же)))

mosquito__2010

Людей спасли от уничтожения. Люди предъявляют за то что их спасли как то не так и им даже должны возместить...