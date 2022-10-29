Путин обратился ко всем мобилизованным

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу в Кремле обратился ко всем мобилизованным и добровольцам, сообщается на сайте Кремля.

«Хочу поблагодарить всех, кто вступил в ряды вооруженных сил. Хочу сказать им спасибо за верность долгу, за патриотизм, за твердую решимость защищать нашу страну, защищать Россию, а значит, свой дом, свою семью, наших граждан, наших людей», — сказал верховный главнокомандующий.

Путин попросил Сергея Шойгу передать его слова войскам. Он также подчеркнул, что для мобилизованных в настоящее время самое главное — экипировка, подготовка, слаживание и все, что связано с тем, чтобы люди чувствовали себя уверенно, если им потребуется принимать участие в боевых действиях.

Шойгу в ходе встречи сообщил Путину об окончании мероприятий по частичной мобилизации. По его словам, призвано 300 тысяч человек, средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет.