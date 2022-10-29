NASA сфотографировало кошмарную «улыбку» Солнца

Необычный снимок Солнца удалось сделать астрономам NASA — на полученной фотографии светило как будто улыбается землянам пугающей улыбкой.

Снимок был получен благодаря аппарату Solar Dynamics Observatory, который непрерывно наблюдает за звездой с 2010 года. За это время обсерватория отправила на Землю 200 миллионов фотографий Солнца.

Привлекший внимание ученых снимок выглядит зловещим, однако на самом деле «улыбка» представляет собой видимые в ультрафиолетовом свете темные пятна, которые ученые называют корональными дырами.

Фото: © NASA

Такие дыры возникают в зонах плазмы с пониженной плотностью и температурой. На фото две дыры напоминают глаза, а третья — искаженную улыбку. NASA сопроводило снимок светила фразой «Скажите сыр!».