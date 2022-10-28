Telegram отключил платные посты для пользователей iOS

Мессенджер Telegram отключил функцию платных постов для устройств на iOS из-за требований компании Apple, сообщил в своем телеграм-канале Павел Дуров.

Он пояснил, что Apple хочет получать от оплаты таких постов налог в 30%. Компания выразила недовольство, что создатели контента монетизируют свои усилия, не платя Apple.

«Поскольку Apple полностью контролирует свою экосистему, у нас не было другой альтернативы, кроме как отключить такие платные посты на устройствах iOS», — пояснил Дуров.

Функция платных постов была запущена в Telegram 27 октября. Их можно оплачивать через бот @donate, в любом публичном канале, для этого он должен иметь минимум сто подписчиков.