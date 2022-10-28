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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украинская армия попалась в российскую ловушку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Department of Defense

Украинские военные угодили в ловушку, подготовленную российской армией под Херсоном, рассказал военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков.

«Мы громко опечалились устами Сергея Суровикина, мол, «скорее всего, оставим Херсон», был намек. И украинцы часов через десять реально пошли в наступление», — сказал Сладков, передает RT.

Корреспондент уточнил, что в результате неподготовленное наступление украинских сил провалилось, а российские войска выиграли драгоценные две недели для того, чтобы превратить Херсон «гигантскую крепость».

Сладков подчеркнул, что теперь укрепрайон надежно защищает Крым. Кроме этого, российская армия успела частично вывезти жителей Херсонской области из районов боевых действий.

По словам Сладкова, в настоящий момент обстановка в районе проведения боевых действий стабилизировалась. При этом ВСУ пытаются любой ценой продемонстрировать «успехи» натовским союзникам.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

pepelmetal

Смешно это слышать от чела у которого в стране ядерная доктрина не определена

corrector

карманной шавке и ее огрызку ВОЗу, отмашку хозяин не давал,

mosquito__2010

"ООН неизвестно ни о каких программах биологического оружия" - ха ха ха ха.

pepelmetal

Особенно то видео где ВСУчки столб пограничный таскают или как они все поля уже собою усеяли)?