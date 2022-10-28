Шойгу завершил частичную мобилизацию

Задание по призыву 300 тысяч человек из запаса в рамках частичной мобилизации выполнено, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным, передает сайт Кремля.

Глава Минобороны уточнил, что никаких дополнительных заданий по набору граждан не планируется. По словам Шойгу, теперь военкоматы продолжат набор только за счет добровольцев и контрактников.

«На начальном этапе были проблемы со снабжением, разными видами довольствия. Сегодня эти проблемы решены. Все прибывшие в войска обеспечены положенными видами довольствия, формой одежды, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников», — отметил министр.

Он также рассказал Путину, где находятся призванные в рамках частичной мобилизации. В частности, 218 тысяч человек находятся на полигонах, где проходят боевую подготовку.

Еще 82 тысячи находятся в зоне проведения спецоперации, из них 41 тысяча — действует в составе боевых подразделений. Таким образом, большинство мобилизованных пока продолжают подготовку к боевым действиям.