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Польша потребует от России оплатить ущерб «за освобождение»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Варшава намерена провести расчет потерь за годы Второй мировой войны и потребовать от Москвы возмещения ущерба, сообщается на сайте польского МИД.

«Расчет военных потерь, понесенных из-за Советского Союза, будет подготовлен на основе исследований, аналогичных тем, которые привели к составлению отчета об ущербе, причиненном Польше в результате немецкой агрессии», — говорится в сообщении.

Польша ранее опубликовала полный список требований к Германии, чтобы взыскать с Берлина компенсацию за причиненный стране вред во время Второй мировой войны.

В частности, от Германии требуется возместить более 6 триллионов 220 миллиардов злотых (порядка 1,2 триллиона долларов), а также вернуть на территорию Польши «похищенные культурные ценности». Берлин требования отвергает.

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Топ комментариев

pepelmetal

Смешно это слышать от чела у которого в стране ядерная доктрина не определена

corrector

карманной шавке и ее огрызку ВОЗу, отмашку хозяин не давал,

mosquito__2010

"ООН неизвестно ни о каких программах биологического оружия" - ха ха ха ха.

Disobedient

Кроме хохлов какой русофобной твари здесь не обитает. Собрали со всего постсоветского. На родину пора...