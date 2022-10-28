Польша потребует от России оплатить ущерб «за освобождение»

Варшава намерена провести расчет потерь за годы Второй мировой войны и потребовать от Москвы возмещения ущерба, сообщается на сайте польского МИД.

«Расчет военных потерь, понесенных из-за Советского Союза, будет подготовлен на основе исследований, аналогичных тем, которые привели к составлению отчета об ущербе, причиненном Польше в результате немецкой агрессии», — говорится в сообщении.

Польша ранее опубликовала полный список требований к Германии, чтобы взыскать с Берлина компенсацию за причиненный стране вред во время Второй мировой войны.

В частности, от Германии требуется возместить более 6 триллионов 220 миллиардов злотых (порядка 1,2 триллиона долларов), а также вернуть на территорию Польши «похищенные культурные ценности». Берлин требования отвергает.