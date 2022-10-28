НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Траты россиян на антидепрессанты выросли на 70%

Источник:
ТАСС
282 2
Фото: © Sibnet.ru

Траты россиян на антидепрессанты в январе-сентябре 2022 года выросли на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ — оператор системы цифровой маркировки «Честный знак»).

За девять месяцев этого года россияне купили 8,4 миллиона упаковок антидепрессантов, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Жители России потратили на эти лекарства в 2022 году на 70% больше, чем в прошлом — порядка 5 миллиардов рублей, приводит ТАСС данные ЦРПТ.

Также за девять месяцев 2022 года наблюдается рост потребления успокоительных препаратов — на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Россияне потратили на них за этот срок 13,9 миллиарда рублей.

Несмотря на возросший спрос, аналитики «Честного знака» не прогнозируют проблем с доступностью антидепрессантов и успокоительных препаратов.

Еще по теме
Ученые выяснили, как кроссворды помогают при деменции
Мужчину на Алтае лечили мухоморами от душевных страданий
Штамм «Цербер» добрался до России
Врач перечислила провоцирующие импотенцию продукты
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Нумеролог увидела нового президента России в 2024 году
Неожиданный союзник России нашелся на Украине
Расклад на таро показал сроки окончания конфликта на Украине
Украинские ракеты поразили Каховскую ГЭС
Обсуждение (2)
Картина дня
Польша потребует от России оплатить ущерб «за освобождение»
США проиграют мировую войну России и Китаю
Матвиенко посоветовала уехавшим россиянам остаться за границей
Financial Times увидела в речи Путина сигнал к примирению
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
52
Путин заявил о потерях ВСУ в семь‑восемь раз выше российских
49
Киев задумал провокацию с «грязной бомбой»
36
Украина получила от США первые два комплекса ПВО NASAMS
30
МИД пригрозил уничтожением спутников США над зоной СВО
27
Россия отработала нанесение массированного ядерного удара