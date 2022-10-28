Траты россиян на антидепрессанты выросли на 70%

Траты россиян на антидепрессанты в январе-сентябре 2022 года выросли на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ — оператор системы цифровой маркировки «Честный знак»).

За девять месяцев этого года россияне купили 8,4 миллиона упаковок антидепрессантов, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Жители России потратили на эти лекарства в 2022 году на 70% больше, чем в прошлом — порядка 5 миллиардов рублей, приводит ТАСС данные ЦРПТ.

Также за девять месяцев 2022 года наблюдается рост потребления успокоительных препаратов — на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Россияне потратили на них за этот срок 13,9 миллиарда рублей.

Несмотря на возросший спрос, аналитики «Честного знака» не прогнозируют проблем с доступностью антидепрессантов и успокоительных препаратов.