Ряд анализов позволят выяснить, есть ли у человека затяжной стресс, сообщила Sibnet.ru кандидат медицинских наук, медконсультант онлайн-лаборатории Lab4U Екатерина Гергесова.

Стресс — комплекс реакций организма, возникающих в ответ на действие внешних или внутренних раздражителей (стрессоров). Стрессоры нарушают нормальное протекание психических и физиологических процессов, а потому организм вынужден адаптироваться к изменившимся условиям. Это необходимо для сохранения работоспособности.

Адаптация происходит за счет гормонов надпочечников — катехоламинов и глюкокортикостероидов. Они подключают механизмы, необходимые для быстрого ответа на действие стрессоров: усиление частоты сердечных сокращений и дыхательных движений, повышение артериального давления, гипергликемия, усиление свертывания крови.

«Затяжной или хронический стресс вызывает истощение адаптационных ресурсов организма, что проявляется в подавлении иммунитета, воспалению и изъязвлению слизистой желудка, гипотиреозе, стойкой гипергликемия и исулинорезистентности, повышению артериального давления с последующим риском гипертонической болезни», — сказала Гергесова.

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По ее словам, признаки затяжного стресса можно определить по ряду анализов: концентрация в крови гормонов надпочечников; глюкоза сыворотки и (или) плазмы крови, гликированный гемоглобин (может выявлять гипергликемию», коагулограмма — для обнаружения повышенной свертываемости крови.

Также индикаторами станут анализы на ТТГ и гормоны щитовидной железы, комплекс исследований половых гормонов. По словам эксперта, хронический стресс нередко приводит к развитию гормональных нарушений.

«Стоит ли самому назначать себе сдачу анализов при недомогании? Нет, лучше всего с этим справится врач, как и с подбором методик коррекции состояния при хроническом стрессе», — отметила Гергесова.