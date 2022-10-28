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Сына красноярского губернатора объявили в розыск в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети Артема Усса

Мещанский суд Москвы санкционировал заочный арест сына губернатора Красноярского края Артема Усса в рамках уголовного дела о легализации денег в особо крупном размере.

«В отношении Артема Александровича Усса избрана мера пресечения в виде заочного ареста», — сказала ТАСС представитель пресс-службы суда. Решение не обжаловано и пока не вступило в законную силу.

По ее словам, Уссу инкриминируется совершение преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» части 2 статьи 174 УК РФ (отмывание денег в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 миллион рублей. Усс появился в пятницу в базе розыска МВД России.

Власти США 19 октября предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег пятерым гражданам РФ, в числе которых Артем Усс, которого задержали на территории Италии. В Минюсте США добавили, что готовится их экстрадиция в Соединенные Штаты. В случае признания виновными Уссу и другим обвиняемым грозит до 30 лет тюремного заключения.

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ЧП #Громкое дело #Красноярск
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Топ комментариев

McPino4eT

Побед нашим ребятам на передовой.

Nik3316

зная твою русофобность, трудно предполагать кого ты имеешь ввиду...

pepelmetal

Смешно это слышать от чела у которого в стране ядерная доктрина не определена

Siberian sinner

Дружище, ты тут уточняй...Наши -это ВС РФ, добровольцы из РФ, вот это наши. Просто на Сибнете хохлов,...