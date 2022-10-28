Армения согласилась на отношения с Баку на условиях России

Армения согласна установить межгосударственные отношения с Азербайджаном по принципам, предложенным Россией, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Армения в начале сентября дала согласие работать на основе базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, представленных РФ, и готова подтвердить это в Сочи. Надеемся, Россия поддержит свои предложения», — приводит ТАСС заявление Пашиняна.

На заседании Совета глав государств СНГ 14 октября президент Владимир Путин пригласил лидеров Азербайджана и Армении в Россию, предложив согласовать дату и место. Предыдущие переговоры Путина, Алиева и Пашиняна прошли в Сочи в ноябре 2021 года.

В пятницу, 28 октября, состоится внеочередная сессия Совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Она пройдет, в том числе, в рамках подготовки встречи трех лидеров.