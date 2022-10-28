НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Армения согласилась на отношения с Баку на условиях России

Источник:
ТАСС
534 4
Фото: © пресс-служба президента России

Армения согласна установить межгосударственные отношения с Азербайджаном по принципам, предложенным Россией, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Армения в начале сентября дала согласие работать на основе базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, представленных РФ, и готова подтвердить это в Сочи. Надеемся, Россия поддержит свои предложения», — приводит ТАСС заявление Пашиняна.

На заседании Совета глав государств СНГ 14 октября президент Владимир Путин пригласил лидеров Азербайджана и Армении в Россию, предложив согласовать дату и место. Предыдущие переговоры Путина, Алиева и Пашиняна прошли в Сочи в ноябре 2021 года.

В пятницу, 28 октября, состоится внеочередная сессия Совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Она пройдет, в том числе, в рамках подготовки встречи трех лидеров.

Еще по теме
США проиграют мировую войну России и Китаю
Financial Times увидела в речи Путина сигнал к примирению
ООН отказалась расследовать работу биолабораторий на Украине
Сечин сравнил потолок цен на нефть с покушением на суверенитет
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Нумеролог увидела нового президента России в 2024 году
Неожиданный союзник России нашелся на Украине
Расклад на таро показал сроки окончания конфликта на Украине
Сову разоблачили в шоу «Маска. Танцы»
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
51
Путин заявил о потерях ВСУ в семь‑восемь раз выше российских
49
Киев задумал провокацию с «грязной бомбой»
35
Украина получила от США первые два комплекса ПВО NASAMS
30
МИД пригрозил уничтожением спутников США над зоной СВО
27
Россия отработала нанесение массированного ядерного удара