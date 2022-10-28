Музей мировой погребальной культуры Новосибирского крематория к Хэллоуину подготовил тематическое мыло в виде гроба и черепа, сообщается в соцсетях учреждения.

Музей в воскресенье, 30 октября, будет проводить празднование Хэллоуина со специальной экскурсией.

«Мы не только украсили музей, но еще и выпустили тематические сувениры», — говорится в описании. Так, мыло в виде черепа стоит 300 рублей, а большой гроб — 400 рублей.

Фото : © соцсети Музея мировой погребальной культуры

Музей мировой погребальной культуры открылся в Новосибирске в 2012 году. Комплекс расположен в Парке Памяти новосибирского крематория. Коллекция музея насчитывает несколько тысяч экспонатов. Среди них — траурные платья XVIII-XIX веков, модели катафалков, фотографии на тему погребения и траура.