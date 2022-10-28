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Новосибирцы скупили челюсти для Хэллоуина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жители Новосибирска купили в этом году в три раза больше игрушечных челюстей, чем в прошлом, сообщила Sibnet.ru пресс-служба «АШАН Ритейл Россия».

Среди товаров для Хэллоуина у покупателей магазинов «АШАН» в Новосибирске больше всего пользуются спросом декоративные аксессуары – их продажи выросли в три раза.

Детские игрушки праздничной тематики также покупают в этом году в восемь раз чаще, чем в прошлом. «Тематические ободки для волос и очки не теряют популярности, спрос на них остается стабильным и даже растет», — говорится в сообщении.

В этом году клиенты магазина покупают больше игрушечных челюстей – по сравнению с 2021 годом их продажи выросли почти в три раза.

Хэллоуин в 2022 году отпразднуют 31 октября. Праздник связан с католическим Днем всех святых, который отмечают 1 ноября. На Западе этот праздник приходится на окончание сбора урожая, за который, по поверьям европейцев, нужно благодарить предков. Им они посвящали вечер накануне 1 ноября.

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