Папа римский предостерег монашек от просмотра порно

Папа римский Франциск предупредил священников и монахинь о пагубности просмотра «дьявольской порнографии», с таким предостережением он выступил во время речи, которую посвятил ответам на вопросы семинаристов.

Понтифик заявил, что служителям церкви необходимо использовать цифровые технологии и социальные сети для общения. Но при этом нужно остерегаться увлечения порнографией, из «которой исходит дьявол», указал он.

«Это порок, который есть у очень многих людей, даже у священников и монахинь», — приводит «Лента.ру» слова 86-летнего Франциска. Он посоветовал верующим людям удалить порнографию со своих смартфонов, чтобы избежать искушения.

Франциск ранее заявлял, что удовольствие от секса является «божественным».