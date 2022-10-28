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Папа римский предостерег монашек от просмотра порно

Источник:
«Лента.ру»
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Фото: Aleteia Image Partners / Attribution License

Папа римский Франциск предупредил священников и монахинь о пагубности просмотра «дьявольской порнографии», с таким предостережением он выступил во время речи, которую посвятил ответам на вопросы семинаристов.

Понтифик заявил, что служителям церкви необходимо использовать цифровые технологии и социальные сети для общения. Но при этом нужно остерегаться увлечения порнографией, из «которой исходит дьявол», указал он. 

«Это порок, который есть у очень многих людей, даже у священников и монахинь», — приводит «Лента.ру» слова 86-летнего Франциска. Он посоветовал верующим людям удалить порнографию со своих смартфонов, чтобы избежать искушения.

Франциск ранее заявлял, что удовольствие от секса является «божественным».

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McPino4eT

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Nik3316

зная твою русофобность, трудно предполагать кого ты имеешь ввиду...

Nik3316

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