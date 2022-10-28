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Вики Одинцова примерит форму соперника в шоу «Звезды в Африке 3»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТНТ

Раскол в команде «синих» усилится в новом выпуске шоу «Звезды в Африке 3», главной подозреваемой в измене станет модель Вики Одинцова, сообщает пресс-служба ТНТ.

Юлия Гаврилина и Олег Верещагин решили устроить розыгрыш, выбрав «жертвой» Владимира Селиванова. Безобидная шутка переросла в большую ссору. Владимир Селиванов заподозрил в краже его вещей Вики Одинцову.

Актер сказал ей много неприятных слов, так как все участники «синих» подозревают Вики в нечестной игре. Несмотря на то, что виновники розыгрыша в итоге нашлись, Одинцова не простила «своим» такого отношения.

Вместо того, чтобы еще больше сплотиться всей командой против «красных», модель демонстративно примеряла форму соперников и намекала, что готова уйти в другую команду. «Синие» по-прежнему шокированы поведением Одинцовой.

Окажется ли намерение Вики перейти в другую команду настоящим, или она специально «запугивает» своих, а также кто покинул проект после испытания на вылет, будет ясно в новом выпуске, который выйдет воскресенье 30 октября в 19.00 в новом выпуске шоу «Звезды в Африке» на ТНТ.

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