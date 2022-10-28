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Financial Times увидела в речи Путина сигнал к примирению

Источник:
Financial Times
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Фото: © пресс-служба президента России

Речь президента России Владимира Путина на заседании клуба «Валдай» в отличие от прежней ядерной риторики имела скорее примирительный тон, пишет британская газета Financial Times.

Издание обратило внимание на часть выступления Путина, в которой он говорил, что Россия не бросает вызов западной элите и не пытается стать гегемоном, а лишь отстаивает свое право на существование.

«После нескольких месяцев бряцания оружием и плохо завуалированных ядерных угроз на фоне российских боевых действий на Украине речь Путина зазвучала гораздо мягче», — пишет Financial Times.

Путин осудил «исторические попытки Запада господствовать и навязывать свою волю и ценности другим странам». Но он также заявил, что между Россией и Западом, должен начаться диалог на равных, пишет газета.

По мнению автора статьи, Путин перешел к более примирительному тону, призвав к взаимному уважению между Россией и Западом. Он заметил, что Россия никогда не была врагом Запада, и подчеркнул, что англофобия — явление не менее пагубное, чем русофобия.

«Облик многополярного мира должен определяться симфонией человеческих цивилизаций», — приводит Financial Times заявление Путина.

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Топ комментариев

McPino4eT

Побед нашим ребятам на передовой.

Nik3316

зная твою русофобность, трудно предполагать кого ты имеешь ввиду...

pepelmetal

Смешно это слышать от чела у которого в стране ядерная доктрина не определена

Siberian sinner

Дружище, ты тут уточняй...Наши -это ВС РФ, добровольцы из РФ, вот это наши. Просто на Сибнете хохлов,...