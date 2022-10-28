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Стали известны два вероятных соперника сборной России по футболу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Михаил Шапаев, РФС

Сборная России по футболу может провести товарищеские матчи против команд Узбекистана и Таджикистана.

Россия и Узбекистан встретятся в Ташкенте 20 ноября, написало издание Championat.Asia со ссылкой на источники. До этого российскую команду ждет матч с Таджикистаном 17 ноября.

«Игры с Таджикистаном и Узбекистаном? Все вопросы к РФС. Ко мне какие вопросы? Все спрашивайте у Российского футбольного союза», — прокомментировал главный тренер сборной России Валерий Карпин «Спорт-Экспрессу».

Первой и единственной игрой сборной России в этом году стал матч с Киргизией. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Карпина.

Вероятность проведения игр с Ираном и Боснией и Герцеговиной крайне низкая, хотя официально эти встречи не отменены.

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Спорт #Футбол
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