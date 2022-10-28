Спрос на отечественные IT‑решения появился за границей

Минцифры работает над организацией экспорта отечественных IT-решений в дружественные и нейтральные страны. За рубежом появился спрос на российские системы информационной безопасности.

Замглавы Минцифры Александр Шойтов на конференции «Пространство безопасности: защита цифрового суверенитета страны» сообщил, что ведомство собирает предложения от российских компаний, чтобы представить их зарубежным партнерам. Отечественные технологии не будут экспортироваться в недружественные США и страны ЕС.

«Сейчас мы активно работаем по направлению продвижения наших разработчиков систем информационной безопасности за рубеж. Здесь мы собираем соответствующие предложения от ведущих компаний», — сообщил Шойтов.

Шойтов сообщил, что прошедшие проверку разработки будут получать поддержку от государства в продвижении за рубежом. Направлять предложения можно непосредственно в Минцифры.