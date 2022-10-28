Президент США Джо Байден считает, что российский лидер Владимир Путин придерживается опасного подхода к вопросам возможного применения ядерного оружия.

Путин на заседании клуба «Валдай» накануне заявил, что России не нужен ядерный удар по Украине, так как в нем нет политического и военного смысла.

«Если у него нет таких намерений, то зачем продолжать говорить об этом? Почему он говорит о возможности применения тактического ядерного оружия?», — цитирует ТАСС слова Байдена, сказанные им в эфире телеканала Newsnation в ответ на просьбу прокомментировать слова Путина.

По мнению президента США, слова президента России о ядерном оружии идут вразрез с заявлениями об отсутствии намерений применять его. «Он может все это завершить, уйдя с Украины», — добавил он.

Путин в ходе выступления на заседании клуба «Валдай» также заверил, что в Москве «ничего никогда не говорили по поводу возможного применения Россией ядерного оружия, а только намеками отвечали на те заявления, с которыми выступали лидеры западных стран».