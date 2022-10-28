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Байден счел опасными слова Путина

Источник:
ТАСС
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Фото: Governor Tom Wolf from Harrisburg, PA / CC BY 2.0

Президент США Джо Байден считает, что российский лидер Владимир Путин придерживается опасного подхода к вопросам возможного применения ядерного оружия.

Путин на заседании клуба «Валдай» накануне заявил, что России не нужен ядерный удар по Украине, так как в нем нет политического и военного смысла.

«Если у него нет таких намерений, то зачем продолжать говорить об этом? Почему он говорит о возможности применения тактического ядерного оружия?», — цитирует ТАСС слова Байдена, сказанные им в эфире телеканала Newsnation в ответ на просьбу прокомментировать слова Путина.

По мнению президента США, слова президента России о ядерном оружии идут вразрез с заявлениями об отсутствии намерений применять его. «Он может все это завершить, уйдя с Украины», — добавил он.

Путин в ходе выступления на заседании клуба «Валдай» также заверил, что в Москве «ничего никогда не говорили по поводу возможного применения Россией ядерного оружия, а только намеками отвечали на те заявления, с которыми выступали лидеры западных стран».

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Топ комментариев

McPino4eT

Побед нашим ребятам на передовой.

Nik3316

зная твою русофобность, трудно предполагать кого ты имеешь ввиду...

Siberian sinner

Дружище, ты тут уточняй...Наши -это ВС РФ, добровольцы из РФ, вот это наши. Просто на Сибнете хохлов,...

Nik3316

что заберут... национальные валюты?