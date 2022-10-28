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Первая рабочая неделя ноября будет короткой

Источник:
Sibnet.ru
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Ноябрь начнется с короткой рабочей недели. Длинные праздничные выходные обеспечит празднование Дня народного единства.

День народного единства, отмечаемый 4 ноября, в 2022 году выпал на пятницу. Поэтому после четырехдневной рабочей недели наступят длинные выходные из трех дней.

Предпраздничный день 3 ноября по Трудовому кодексу считается сокращенным — он должен быть короче остальных на один час. Но это правило не распространяется на непрерывно действующие организации, медицинские учреждения, СМИ и общественный транспорт.

День народного единства отмечается с 2005 года. Это единственный в стране государственный праздник, напрямую связанный с дореволюционной Россией.

В 1649 году царь Алексей Михайлович распорядился отмечать день Казанской иконы Божией Матери 4 ноября — в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году.

Что празднуют 4 ноября

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