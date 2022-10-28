Дуэт Filatov & Karas выпустил кавер на песню Пугачевой «Надо же»

Дуэт Filatov & Karas перепели песню Аллы Пугачевой «Надо же» на английском языке в стиле дип-хаус, трек вышел в пятницу, 28 октября, и называется «I Keep On» («Я продолжаю»).

«Новый сингл дип-хаус дуэта Filatov & Karas "I Keep On" еще раз подтверждает, что все новое — это хорошо забытое старое. И если вам показалось, что он похож на легендарную композицию "Надо же", которую написал Владимир Кузьмин, а исполнила Алла Пугачева, то вам не показалось», — говорится в описании песни на YouTube.

Исполнители также представили клип на композицию. Видео сгенерировал искусственный интеллект, сообщили музыканты.

Filatov & Karas — российский музыкальный проект, известный своими композициями в стиле дип-хаус и ремиксами. Широкую известность музыкантам принес ремикс на композицию Имани «The Good, The Bad и Crazy», возглавив чарт российского iTunes и войдя в список 20 самых продаваемых песен в российском iTunes за 2015 год.