НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Дуэт Filatov & Karas выпустил кавер на песню Пугачевой «Надо же»

Источник:
Sibnet.ru
381 0

Дуэт Filatov & Karas перепели песню Аллы Пугачевой «Надо же» на английском языке в стиле дип-хаус, трек вышел в пятницу, 28 октября, и называется «I Keep On» («Я продолжаю»).

«Новый сингл дип-хаус дуэта Filatov & Karas "I Keep On" еще раз подтверждает, что все новое — это хорошо забытое старое. И если вам показалось, что он похож на легендарную композицию "Надо же", которую написал Владимир Кузьмин, а исполнила Алла Пугачева, то вам не показалось», — говорится в описании песни на YouTube.

Исполнители также представили клип на композицию. Видео сгенерировал искусственный интеллект, сообщили музыканты.

Filatov & Karas — российский музыкальный проект, известный своими композициями в стиле дип-хаус и ремиксами. Широкую известность музыкантам принес ремикс на композицию Имани «The Good, The Bad и Crazy», возглавив чарт российского iTunes и войдя в список 20 самых продаваемых песен в российском iTunes за 2015 год.

Еще по теме
Эдуард Артемьев: реквием музыкального гения
Лорак прервала молчание после начала СВО песней «Лабиринт»
Вера Брежнева перешла на украинский язык
Shaman выпустил новую песню «Вызов»
смотреть все
Культгид #Музыка
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Нумеролог увидела нового президента России в 2024 году
Неожиданный союзник России нашелся на Украине
Астрономы зафиксировали нарушающую законы физики иллюзию
Расклад на таро показал сроки окончания конфликта на Украине
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
49
Киев задумал провокацию с «грязной бомбой»
35
Украина получила от США первые два комплекса ПВО NASAMS
33
Путин заявил о потерях ВСУ в семь‑восемь раз выше российских
30
МИД пригрозил уничтожением спутников США над зоной СВО
27
Россия отработала нанесение массированного ядерного удара