Нейрофизиологи из США выяснили, что разгадывание кроссвордов замедляет сокращение объема мозга у пациентов с легкими формами деменции, сообщила пресс-служба Колумбийского университета.

Болезнь Альцгеймера — одна из самых распространенных причин деменции. Сейчас в мире, по данным ВОЗ, от нее страдает 55 миллионов человек. В процессе деменции гибнут клетки, его объем сокращается, пишет ТАСС со ссылкой на данные организации.

Американские нейрофизиологи экспериментальным путем выяснили, что предотвратить сокращение объемов мозга могут, головоломки, кроссворды и компьютерные игры, публикует журнал NEJM Evidence данные исследований Колумбийского университета.

Положительные результаты от постоянных тренировок мозга были в одинаковой степени характерны как после первого теста на испытуемых от 55 до 95 лет, так и при последующих проверках остроты ума и памяти.

При этом кроссворды оказались эффективнее видеоигр. По мнению исследователей, это говорит о том, что такие интеллектуальные упражнения действительно улучшают состояние памяти и ума у людей с деменцией, подытожили исследователи.