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Эксперты начали расшифровку черного ящика разбившегося Су‑30СМ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Russian Ministry of Defence / CC BY 4.0

Участники расследования катастрофы Су-30СМ в Иркутске извлекли из обломков и начать расшифровку черного ящика, с его помощью эксперты будут искать причину резкого пике самолета.

В воскресенье, 23 октября, во время летных испытаний упал самолет Су-30СМ авиапредприятия «Иркут». Погибли два летчика-испытателя. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Изучается версия о потере летчиками сознания из-за проблем с дыханием.

Экспертам удалось найти в обломках бортовой самописец, зарегистрировавший параметры последнего полета Су-30СМ, сообщил «Коммерсанту» близкий к технической комиссии по расследованию авиакатастрофы источник. С его помощью, возможно, удастся объяснить причину резкого маневра истребителя.

Самолет с двумя потерявшими сознание пилотами в кабине начал движение по условному кругу на высоте около 600 метров над окраиной Иркутска. Полет, по данным экспертов, мог продолжаться довольно долго, и только после полного расходования запаса топлива истребитель с заглохшими двигателями должен был потерять скорость и сорваться в штопор.

#Оружие
Самолет Су30СМ. СПРАВКА

Но через 40 минут машина резко упала. Такой маневр находится за пределами возможностей автоматики Су-30СМ, и эксперты не исключают, что пикирование началось после того, как один из летчиков непроизвольно повалился с кресла, задев многофункциональную ручку управления самолетом. 

При этом ремни, которые должны были удержать пилота от падения, по мнению специалистов, могли быть и отстегнуты летчиками во время их борьбы за выживание.

Определить причину обморока и гибели пилотов будет сложно. Вся попавшая под подозрения кислородно-дыхательная аппаратура экипажа, в отличие от «черных ящиков», располагалась спереди самолета и в результате катастрофы была полностью утрачена.

Как пояснил «Коммерсанту» источник, удар машины в землю был такой силы, что ее носовая часть заглубилась в землю на 6 метров, а кислородные баллоны, переходники, шланги и редукторы не просто разрушились или сгорели, а превратились в прах.

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ЧП #Происшествия #Иркутск
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