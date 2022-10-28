Путин заявил о потерях ВСУ в семь‑восемь раз выше российских

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) бывают в семь–десять раз выше потерь российских сил, заявил президент России Владимир Путин.

«Борются с Россией до последнего украинца. Я говорю об этом с сожалением. Там потери бывают один к десяти, один к восьми. В последнее время почти всегда один к семи, один к восьми. Людей не жалеют совсем», — сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, «чтобы обеспечить безопасность своих капиталов», власти Украины делают все, что им приказывает Запад, «обертывая это в националистическую обертку» и преподнося своему народу как борьбу за интересы Украины».

«Разве истинные патриоты своей страны могут это допустить? Они прямо по этому пути идут спокойно и даже без оглядки, не думают об этом. Конечно, не свои национальные интересы защищают», — отметил Путин.