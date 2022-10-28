Россия подняла в ООН вопрос подготовки Киевом «грязной бомбы»

Россия на заседании Совета Безопасности ООН подняла вопрос о подготовке Киевом «грязной бомбы», заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) собирается провести проверку двух объектов на Украине по поводу создания «грязной бомбы». Российские дипломаты предупредили, что Киев имеет возможности для создания такого оружия во многих местах.

«Мы заявили гендиректору (МАГАТЭ) Гросси, что он должен быть начеку, поскольку она ("грязная бомба") может быть произведена не только на этих двух объектах. У Украины есть потенциал», — цитирует ТАСС Небензю.

Постпред России заявил, что Запад не должен игнорировать эту угрозу. «Мы обращаемся к нашим коллегам с призывом сделать все возможное, чтобы не допустить столь ужасного сценария», добавил Небензя.