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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кадыров заявил о гибели 23 чеченских бойцов под Херсоном

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о гибели 23 и ранении 58 чеченских бойцов, попавших под артобстрел в Херсонской области.

«Артобстрелу подверглось одно из чеченских подразделений. Это произошло в Херсонской области. Все спасательные работы на месте завершены и есть окончательный список погибших и пострадавших. Погибло 23 бойца и 58 ранено. Из них четверо получили тяжелые травмы», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава Чечни выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что власти всегда будут о них заботиться. «На похороны погибшего в зоне СВО бойца мы выделяем 1 миллион рублей, еще 12 миллионов выплачивает семье государство. Раненые получают 3 миллиона», — сообщил он.

«Кроме того, для семей погибших мы обеспечиваем паломничество в священную Мекку. Мы в неоплатном долгу перед матерями, которые подарили народу таких сыновей!» — отметил Кадыров.

Тема: Военная операция на Украине
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