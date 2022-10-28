Путин оценил вероятность ядерного удара по Украине

России не нужен ядерный удар по Украине, в нем нет никакого смысла — ни политического, ни военного, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин отметил, что Россия неспроста обнародовала данные спецслужб о «грязной бомбе», которую создает Киев. Он признался, что дал указание министру обороны Сергею Шойгу переговорить с зарубежными коллегами на тему возможной провокации.

«Загрузили в "Точку-У" или куда-нибудь в другой, подорвали где-нибудь это устройство, сказали, что это Россия сделала — нанесла ядерный удар. Но нам не нужно этого делать. У нас смысла нет никого — ни политического, ни военного», — заявил президент.

По словам Путина, цель «возни» вокруг ядерных угроз и возможного применения ядерного оружия — убедить союзников России и нейтральные страны в том, что нужно «всем вместе противостоять» Москве.

«Смотрите, кого вы там поддерживаете, какая Россия страшная страна. Не надо ее больше поддерживать, не надо с ней сотрудничать, не надо у нее ничего закупать, не надо им ничего продавать». На самом деле это примитивная цель», — отметил российский лидер.