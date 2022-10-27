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Путин обратился к западным элитам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Западные элиты должны задуматься о цене попыток сохранить свою гегемонию, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на международном дискуссионном клубе «Валдай», трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Убежден, народы мира не станут закрывать глаза на политику принуждения, которая дискредитировала себя, и всякий раз за попытки сохранить свою гегемонию Западу придется платить и платить все большую и большую цену», — сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что Россия не собирается становиться новым гегемоном, а просто отстаивает перед Западом свое право на существование и свободное развитие.

«Россия не бросает вызов элитам Запада, Россия просто отстаивает свое право на существование и свободное развитие. При этом мы сами не собираемся становиться новым каким-то гегемоном», — уточнил Путин.

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Политика #Россия
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