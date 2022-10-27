Банки обяжут возвращать гражданам похищенные деньги

Минфин подготовил положительный отзыв правительства на депутатский законопроект, который обяжет банки возмещать гражданам похищенные средства, если они были переведены без добровольного согласия клиента.

Согласно документу, оператор по переводу денежных средств обязан возместить сумму операции, совершенной без добровольного согласия клиента в течение 30 дней после получения заявления клиента. Сумма должна быть возвращена в полном объеме.

Исключение составят случаи, где оператор докажет, что клиент нарушил порядок использования электронного средства платежа и это повлекло совершение операции без добровольного согласия клиента.

Также предлагается обязать не только банк плательщика, как это установлено сейчас, но и банк получателя средств проверять операции на признаки мошенничества.