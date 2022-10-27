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Путин предрек миру глобальный кризис

Источник:
«Россия 24»
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Фото: © пресс-служба президента РФ

События в мире развиваются по негативному сценарию, перерастая в системный кризис — как экономический, так и гуманитарный, заявил президент Владимир Путин, выступая на Международном дискуссионном клубе «Валдай».

«Так называемый Запад <…> в последние годы и особенно последние месяцы предпринял целый ряд шагов на обострение. Собственно говоря, они всегда играют на обострение», — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что в современном мире отсидеться вряд ли удастся, а «посеявший ветер — пожнет бурю». Путин также отметил, что новым центрам мироустройства и Западу придется все равно начать диалог.

Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит с 24 по 27 октября в Москве. В этом году «Валдай» собрал 111 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 41 страны.

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Политика #Россия #Мир
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