Военный комплекс США облучит ионосферу Юпитера

Американские ученые проведут эксперименты с ионосферой Юпитера с помощью антенн военного комплекса HAARP, сообщает пресс-служба Университета Аляски.

HAARP был запущен в 1997 году и курировался ВВС США. Поле из 180 антенн в Аляске способно генерировать электромагнитные волны мощностью до 4,8 мегаватт в определенной точке ионосферы.

Исследователи с помощью HAARP собираются отправить сигнал к Юпитеру, а затем зафиксировать его отражение с помощью радиотелескопа Университета Нью-Мексико. Организаторы подчеркивают, что это самый масштабный эксперимент по радиозондированию в истории.

В ходе другого эксперимента ученые также попробуют получить отражение от Луны и вызвать искусственное полярное сияние с помощью радиоволн. В случае успеха установка будет использоваться для уточнения состава угрожающих Земле астероидов.

Изначально HAARP создавался как комплекс противоракетной обороны. Однако ряд экспертов приписывают американской системе возможность менять климат, а также выводить из строя спутники и средства связи.