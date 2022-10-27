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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская армия отразила наступление ВСУ на трех направлениях

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные отразили атаки украинских войск в Харьковской и Николаевской областях, а также на территории ЛНР, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе традиционного брифинга.

«На Купянском направлении противник силами до двух ротных тактических групп, усиленных наемниками, атаковал позиции российских подразделений в направлении населенных пунктов Николаевка и Орлянка Харьковской области. Все атаки отражены», — сказал он.

Также на Красно-Лиманском направлении батальонная тактическая группа ВСУ предпринимала попытки наступления в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики. Активным огнем продвижение войск противника было остановлено.

На Николаево-Криворожском направлении две усиленные ротные тактические группы ВСУ атаковали позиции российских войск в направлении населенных пунктов Малая Александровка Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области. Подразделения ВСУ были отброшены на исходные рубежи.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

syris

Ох она какая,российская оппозиция,борцы за свободу ,б.т))))

mosquito__2010

40 % уничтоженной энергетики Украины не согласны с вами. Дайте только повод. Но повод должен быть по...

MaximKS

новость не читал, но поддерживаю.

MuCbE

Наверно так же как сейчас поют ДНРовцы, радуются, потому что и украинцы теперь по подвалам щемятся