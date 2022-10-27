Российская армия отразила наступление ВСУ на трех направлениях

Российские военные отразили атаки украинских войск в Харьковской и Николаевской областях, а также на территории ЛНР, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе традиционного брифинга.

«На Купянском направлении противник силами до двух ротных тактических групп, усиленных наемниками, атаковал позиции российских подразделений в направлении населенных пунктов Николаевка и Орлянка Харьковской области. Все атаки отражены», — сказал он.

Также на Красно-Лиманском направлении батальонная тактическая группа ВСУ предпринимала попытки наступления в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики. Активным огнем продвижение войск противника было остановлено.

На Николаево-Криворожском направлении две усиленные ротные тактические группы ВСУ атаковали позиции российских войск в направлении населенных пунктов Малая Александровка Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области. Подразделения ВСУ были отброшены на исходные рубежи.