Суперкомпьютер предсказал победителя ЧМ-2022

Суперкомпьютер предсказал триумф сборной Аргентины по футболу на чемпионате мира-2022 в Катаре.

Согласно результатам исследования BCA Research, соперником сборной Аргентины в финальном матче будет национальная команда Португалии. Главной индивидуальной дуэлью станет противостояние аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду.

Искусственный интеллект уверен, что основное и дополнительное время завершится вничью, а победитель чемпионата определится в серии 11-метровых ударов.

Исследование базировалось на статистике игроков из симулятора EA Sport FIFA, также были учтены 192 матча группового этапа и 64 встречи плей-офф последних четырех чемпионатов мира.

ЧМ-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Аргентина — двукратный чемпион мира и дважды серебряный призер.