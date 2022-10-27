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Суперкомпьютер предсказал победителя ЧМ-2022

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Российский футбольный союз»

Суперкомпьютер предсказал триумф сборной Аргентины по футболу на чемпионате мира-2022 в Катаре.

Согласно результатам исследования BCA Research, соперником сборной Аргентины в финальном матче будет национальная команда Португалии. Главной индивидуальной дуэлью станет противостояние аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду.

Искусственный интеллект уверен, что основное и дополнительное время завершится вничью, а победитель чемпионата определится в серии 11-метровых ударов.

Исследование базировалось на статистике игроков из симулятора EA Sport FIFA, также были учтены 192 матча группового этапа и 64 встречи плей-офф последних четырех чемпионатов мира.

ЧМ-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Аргентина — двукратный чемпион мира и дважды серебряный призер.

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Топ комментариев

syris

Ох она какая,российская оппозиция,борцы за свободу ,б.т))))

mosquito__2010

40 % уничтоженной энергетики Украины не согласны с вами. Дайте только повод. Но повод должен быть по...

MaximKS

новость не читал, но поддерживаю.

MuCbE

Наверно так же как сейчас поют ДНРовцы, радуются, потому что и украинцы теперь по подвалам щемятся