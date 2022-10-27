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Отказ России от доллара и евро посчитали необратимым

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Структура внешней торговли России изменилась, в прошлом году 45% торгового оборота страны пришлось на страны, которые не поддержали антироссийские санкции, заявил глава ВТБ Андрей Костин на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку.

«Это означает, что отказ от доллара и евро для России уже необратим», — подчеркнул он. По его словам, ключевыми внешнеторговыми партнерами для России в среднесрочной перспективе будут Китай, Турция, Индия, страны Ближнего Востока.

Кроме этого, в данном списке Киргизия, Казахстан, Белоруссия и Армения, входящие в ЕАЭС. «Переход на национальные валюты в торговле именно с этой группой стран — важнейший для нас приоритет», — отметил Костин.

Россия в 2018 году утвердила план по дедолларизации. После введения против России экономических санкций в начале 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил, что доллар и евро «скомпрометировали себя».

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Топ комментариев

syris

Ох она какая,российская оппозиция,борцы за свободу ,б.т))))

mosquito__2010

40 % уничтоженной энергетики Украины не согласны с вами. Дайте только повод. Но повод должен быть по...

MuCbE

Наверно так же как сейчас поют ДНРовцы, радуются, потому что и украинцы теперь по подвалам щемятся

MaximKS

новость не читал, но поддерживаю.