Смартфоны научились заряжать от окон

Исследователи Федеральной политехнической школы Лозанны в Швейцарии представили полностью прозрачные, но при этом эффективные солнечные панели. Они позволят создавать окна, которые будут вырабатывать электричество для зарядки маломощной электроники.

Эффективность преобразования энергии новых прозрачных фотоэлементов составила 15,2% при имитации солнечного света. При этом образец с большей активной площадью в ходе испытаний работал с заявленными характеристиками в течение 500 часов, пишет Nature.

Секрет разработки заключается в синтезе особенных молекул красителей, которые в сочетании друг с другом способны собирать свет во всем видимом спектре, повышая чувствительность солнечных элементов.

Чтобы изготовить такую панель светочувствительные красители наносили на специальную пленку диоксида титана (TiO2) вместе с электролитами или твердыми материалами для переноса заряда. Затем солнечные элементы усиливали.

В перспективе такие прозрачные солнечные панели позволят вырабатывать электричество, которое будет стоить не дороже, чем электрическая энергия, полученная за счет сжигания ископаемого топлива, рассчитывают ученые.