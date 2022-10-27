НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Смартфоны научились заряжать от окон

Источник:
Sibnet.ru
205 0
Фото: © Сараев Владимир, Sibnet.ru

Исследователи Федеральной политехнической школы Лозанны в Швейцарии представили полностью прозрачные, но при этом эффективные солнечные панели. Они позволят создавать окна, которые будут вырабатывать электричество для зарядки маломощной электроники.

Эффективность преобразования энергии новых прозрачных фотоэлементов составила 15,2% при имитации солнечного света. При этом образец с большей активной площадью в ходе испытаний работал с заявленными характеристиками в течение 500 часов, пишет Nature.

Секрет разработки заключается в синтезе особенных молекул красителей, которые в сочетании друг с другом способны собирать свет во всем видимом спектре, повышая чувствительность солнечных элементов.

Чтобы изготовить такую панель светочувствительные красители наносили на специальную пленку диоксида титана (TiO2) вместе с электролитами или твердыми материалами для переноса заряда. Затем солнечные элементы усиливали.

В перспективе такие прозрачные солнечные панели позволят вырабатывать электричество, которое будет стоить не дороже, чем электрическая энергия, полученная за счет сжигания ископаемого топлива, рассчитывают ученые.

Еще по теме
Поддержка санкционно независимых процессоров появилась в Android
Обновление iOS привело к «радужному экрану смерти»
Samsung представил новую прошивку для смартфонов
iPhone 14 вызвал спасателей на аттракцион
смотреть все
Хайтек #Смартфоны #Наука
Как сделать
Как форматировать текст в Telegram на iOS 16 с помощью спецсимволов
15.09.22, 11:27
3152
0
Как освободить место на диске средствами Windows 10
Часто рекомендуют удалить ненужное и воспользоваться специальным софтом для оптимизации, но что делать, если на ПК нет неиспользуемых программ, а новые устанавливать некуда?
06.09.22, 00:21
7415
2
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
Простой и доступный способ ускорения компьютера с помощью USB-накопителя
09.07.22, 22:17
13228
3
Как отключить уведомления в браузере Google Chrome
Как одной настройкой отключить насовсем или ограничить уведомления в Google Chrome
26.06.22, 22:15
11092
0
Как ускорить работу Chrome через диспетчер задач
Диспетчер задач в браузере, по аналогии с системным, позволяет посмотреть какие вкладки потребляют ресурсы, нагружают компьютер и отключить ненужные
20.06.22, 00:05
10036
2
Как выбрать
HDD, SSD, SSHD: какой жесткий диск выбрать?
20.10.22, 16:17
2557
6
Чем защитить экран смартфона
Защитить экран нужно от царапин и ударов. Для этого есть несколько способов дополнить базовое покрытие дисплея
19.09.22, 20:31
3458
0
Какие смартфоны стоит купить в августе
Год уже порадовал большим количеством новинок, большинство из них уже доступны к покупке в магазинах или на AliExpress
09.08.22, 12:51
8890
6
Chrome, Firefox или что‑то еще: какой браузер выбрать?
Сравнение производительности и характеристик браузеров Chrome, Firefox, Edge и Vivaldi
28.06.22, 13:57
16349
0
Какой смартфон делает лучшие фотографии
На какие параметры камеры обратить внимание перед покупкой смартфона для фотографирования
02.06.22, 14:51
14988
2
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Нумеролог увидела нового президента России в 2024 году
Астрономы зафиксировали нарушающую законы физики иллюзию
Сову разоблачили в шоу «Маска. Танцы»
Завершающий этап: что принесет осенний коридор затмений 2022 года?
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

syris

Ох она какая,российская оппозиция,борцы за свободу ,б.т))))

mosquito__2010

40 % уничтоженной энергетики Украины не согласны с вами. Дайте только повод. Но повод должен быть по...

MaximKS

новость не читал, но поддерживаю.

MuCbE

Наверно так же как сейчас поют ДНРовцы, радуются, потому что и украинцы теперь по подвалам щемятся