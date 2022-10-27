НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС в Севастополе

Источник:
Sibnet.ru
410 1

Беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС в Севастополе, в результате чего загорелся один из трансформаторов, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Сегодня ночью на Балаклавскую ТЭС совершена атака БПЛА. Загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал. К моменту прибытия МЧС на станцию открытого горения уже не было», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.

По его словам, работники ТЭС оперативно справились с возгоранием. «Трансформатор поврежден минимально. Пострадавших нет», — отметил губернатор.

Развожаев подчеркнул, что на электроснабжение Севастополя этот инцидент не повлиял. При этом большого ущерба удалось избежать благодаря принятым мерам по безопасности станции.

«Средства радиолокационной защиты по сути "сбили" беспилотник со своей траектории и он не достиг своей цели», — уточнил губернатор.

Тема: Военная операция на Украине
Победа России на Украине лишит США контроля над Европой
Неожиданный союзник России нашелся на Украине
Украина объявила тотальную воздушную тревогу
Запад отметил рост тактической слаженности войск при Суровикине
смотреть все
ЧП #Происшествия #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Нумеролог увидела нового президента России в 2024 году
Астрономы зафиксировали нарушающую законы физики иллюзию
Сову разоблачили в шоу «Маска. Танцы»
Завершающий этап: что принесет осенний коридор затмений 2022 года?
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
49
Киев задумал провокацию с «грязной бомбой»
38
Элитная дивизия США заявила о готовности зайти на Украину
35
Украина получила от США первые два комплекса ПВО NASAMS
32
Россия навсегда потеряла европейский рынок нефти и газа
30
МИД пригрозил уничтожением спутников США над зоной СВО