Беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС в Севастополе, в результате чего загорелся один из трансформаторов, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Сегодня ночью на Балаклавскую ТЭС совершена атака БПЛА. Загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал. К моменту прибытия МЧС на станцию открытого горения уже не было», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.

По его словам, работники ТЭС оперативно справились с возгоранием. «Трансформатор поврежден минимально. Пострадавших нет», — отметил губернатор.

Развожаев подчеркнул, что на электроснабжение Севастополя этот инцидент не повлиял. При этом большого ущерба удалось избежать благодаря принятым мерам по безопасности станции.

«Средства радиолокационной защиты по сути "сбили" беспилотник со своей траектории и он не достиг своей цели», — уточнил губернатор.