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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

NASA сформировало комиссию по изучению НЛО

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

NASA объявило состав рабочей группы, которая займется изучением неопознанных летающих объектов. Ожидается, что специалисты выпустят первый доклад по итогам своей работы в 2023 году.

Первый этап работы рассчитан на девять месяцев. При этом комиссия по изучению НЛО будет заниматься исключительно инцидентами, которые не были засекречены. Информация о них поступала от правительственных ведомств и обычных людей.

В состав рабочей группы вошли 16 специалистов, работающих в различных областях научного знания от физики до астробиологии. Они изучат инциденты, которые нельзя связать с известными на сегодня летательными аппаратами или природными феноменами.

Летом 2022 года в американском Конгрессе выступил военно-морской разведки США, который рассказал о 400 задокументированных случаях наблюдения подобных явлений. Большинство из них пока не получили никакого объяснения.

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Топ комментариев

syris

Ох она какая,российская оппозиция,борцы за свободу ,б.т))))

mosquito__2010

40 % уничтоженной энергетики Украины не согласны с вами. Дайте только повод. Но повод должен быть по...

MaximKS

новость не читал, но поддерживаю.

MuCbE

Наверно так же как сейчас поют ДНРовцы, радуются, потому что и украинцы теперь по подвалам щемятся