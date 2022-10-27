NASA сформировало комиссию по изучению НЛО

NASA объявило состав рабочей группы, которая займется изучением неопознанных летающих объектов. Ожидается, что специалисты выпустят первый доклад по итогам своей работы в 2023 году.

Первый этап работы рассчитан на девять месяцев. При этом комиссия по изучению НЛО будет заниматься исключительно инцидентами, которые не были засекречены. Информация о них поступала от правительственных ведомств и обычных людей.

В состав рабочей группы вошли 16 специалистов, работающих в различных областях научного знания от физики до астробиологии. Они изучат инциденты, которые нельзя связать с известными на сегодня летательными аппаратами или природными феноменами.

Летом 2022 года в американском Конгрессе выступил военно-морской разведки США, который рассказал о 400 задокументированных случаях наблюдения подобных явлений. Большинство из них пока не получили никакого объяснения.