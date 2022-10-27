США перебросят в Европу новейшее термоядерное оружие

США ускорят размещение на базах НАТО в Европе модернизированных термоядерных бомб B61-12. Программа модернизации обойдется в десятки миллиардов долларов.

Изначально предполагалось, что B61-12 заменит устаревшие ядерные бомбы весной 2023 года. Однако Пентагон на закрытой встрече в Брюсселе сообщил союзникам по НАТО, что теперь это ожидается уже в ближайшем декабре, пишет Politico со ссылкой собственные источники.

В частности, планируется заменить порядка ста атомных бомб, хранящихся на авиабазах в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции. Модернизация ядерного арсенала запущена на фоне событий на Украине, хотя Пентагон отрицает, что эти события взаимосвязаны.

«План безопасно и ответственно заменить устаревшее оружие на улучшенные версии является частью давно запланированной модернизации. Он никак не связан с текущими событиями на Украине и никак не был ускорен», — заверил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Эксперты полагают, что решение США модернизировать свои ударные силы в Европе призвано «обнадежить европейских союзников». Однако при этом появление новых атомных бомб у границ России может обострить общую геополитическую напряженность.

В61-12 — двенадцатая модификация термоядерной бомбы В61, являющейся основным ядерным оружием стратегических ядерных сил США. Ее первые испытания прошли в 2015 году. Главная особенность новинки — модернизированное оперение, которое делает бомбу более точной.