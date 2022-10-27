НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США перебросят в Европу новейшее термоядерное оружие

Источник:
Politico
481 8
Фото: United States Department of Defense

США ускорят размещение на базах НАТО в Европе модернизированных термоядерных бомб B61-12. Программа модернизации обойдется в десятки миллиардов долларов.

Изначально предполагалось, что B61-12 заменит устаревшие ядерные бомбы весной 2023 года. Однако Пентагон на закрытой встрече в Брюсселе сообщил союзникам по НАТО, что теперь это ожидается уже в ближайшем декабре, пишет Politico со ссылкой собственные источники.

В частности, планируется заменить порядка ста атомных бомб, хранящихся на авиабазах в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции. Модернизация ядерного арсенала запущена на фоне событий на Украине, хотя Пентагон отрицает, что эти события взаимосвязаны.

«План безопасно и ответственно заменить устаревшее оружие на улучшенные версии является частью давно запланированной модернизации. Он никак не связан с текущими событиями на Украине и никак не был ускорен», — заверил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Эксперты полагают, что решение США модернизировать свои ударные силы в Европе призвано «обнадежить европейских союзников». Однако при этом появление новых атомных бомб у границ России может обострить общую геополитическую напряженность.

В61-12 — двенадцатая модификация термоядерной бомбы В61, являющейся основным ядерным оружием стратегических ядерных сил США. Ее первые испытания прошли в 2015 году. Главная особенность новинки — модернизированное оперение, которое делает бомбу более точной.

Еще по теме
Россия назвала спутники США «законными целями» для уничтожения
МИД пригрозил уничтожением спутников США над зоной СВО
Путин потребовал обеспечить солдат современной экипировкой
Россия проведет учения стратегических ядерных сил «Гром»
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Нумеролог увидела нового президента России в 2024 году
Астрономы зафиксировали нарушающую законы физики иллюзию
Сову разоблачили в шоу «Маска. Танцы»
Завершающий этап: что принесет осенний коридор затмений 2022 года?
Обсуждение (8)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
49
Киев задумал провокацию с «грязной бомбой»
38
Элитная дивизия США заявила о готовности зайти на Украину
35
Украина получила от США первые два комплекса ПВО NASAMS
32
Россия навсегда потеряла европейский рынок нефти и газа
30
МИД пригрозил уничтожением спутников США над зоной СВО