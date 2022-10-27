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Российских волейболистов не допустили на Олимпиаду‑2024

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Всероссийская федерация волейбола

Женская и мужская сборные России по волейболу не допущены до квалификации на Олимпиаду в Париже из-за действующих санкций. Всероссийская федерация волейбола заявила, что у команд есть шансы выступить на Играх-2024.

МОК опубликовал списки сборных по волейболу, приглашенных к участию в отборочных турнирах Олимпиады в Париже. Российских женской и мужской команд там нет, так как они отстранены от международных соревнований.

«Создается обманчивое впечатление, что наши команды потеряли все шансы выступить на летних Играх 2024 в Париже более чем за полтора года до начала главного спортивного форума планеты. Однако такое видение ситуации совершенно не соответствует действительности», — говорится в заявлении ВФВ.

Список участников квалификации сформирован по состоянию на середину октября 2022 года. Турниры начнутся осенью 2023 года, и если временное отстранение с России будет снято, то, вероятно, команды могут быть допущены к отбору, пояснили в федерации.

Отборочный турнир у женщин пройдет в сентябре 2023 года, у мужчин — в конце сентября — начале октября 2023 года. Там будут определены первые шесть обладателей путевок на Игры (помимо хозяйки — сборной Франции). Еще пять участников станут известны после завершения Лиги наций 2024 года.

Мужская сборная России — серебряный призер Олимпиады в Токио. Женская сборная дошла на Играх-2020 до четвертьфинала.

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