Разработаны ускоряющие скорость ходьбы насадки на обувь

Компания Shift Robotics представила на Kikstarter прототип насадок на обувь Moonwalkers, ускоряющих ходьбу более чем в два раза. Устройство представляет собой электрические роликовые коньки, работающие под управлением системы считывания походки.

Moonwalkers оснащены восемью колесами и электродвигателем, конструкция рассчитана таким образом, что использовать ее можно без навыков катания на роликовых коньках и не требует поддержания равновесия. Ременной крепеж дает возможность использовать их с любой обувью.

«В отличие от катания по тротуару на роликовых коньках, которые требуют некоторого обучения, Moonwalkers так же просты в использовании, как движущиеся ленты, которые несут вас по длинному терминалу аэропорта. Вы просто пристегиваете их к ногам и идете на прогулку, наслаждаясь при этом значительным приростом скорости», — написали разработчики на странице в Kikstarter.

Эффект сравним с ходьбой при движении на траволаторе. В то время, когда нога находится на земле, она едет на роликах. Специальные датчики отслеживают походку и регулируют скорость вращения колес автоматически, подстраиваясь под темп ходьбы.

Разработчики утверждают, что Moonwalkers ускоряют передвижение в 2,5 раза. Максимальная скорость 11,2 км/ч, а запас хода на одном заряде 10 км. На этапе сбора средств приобрести устройство можно за 1000 долларов, планируемая розничная цена после выхода в серию — 1400 долларов.