ЕГЭ по иностранному языку считается одним из самых сложных экзаменов, это серьезная проверка знаний выпускника. Поэтому подготовку к экзамену лучше начинать заблаговременно, с использованием всех доступных ресурсов.

Глядя на результаты ЕГЭ, можно посчитать, что английский и русский языки сдавать проще всего — средний результат по этим предметам каждый год выше 70-ти баллов. Но дело не в сложности экзамена, а в том, что выпускники очень тщательно к нему готовятся.

Экзамен по английскому проверяет, способен ли человек понимать речь и текст, разбираться в лексике и грамматике, писать и разговаривать на иностранном языке.

Во время подготовки к ЕГЭ по английскому выпускнику предстоит попотеть. Без репетиторов можно обойтись только в том случае, если у старшеклассника все в порядке с самодисциплиной.

Эксперты советуют заранее составить план подготовки, пополнить тематический словарный запас и подготовить шаблоны. А еще не надо пренебрегать советами профессионалов и сетевыми обучающими ресурсами.

Один из таких сервисов — «Лицей» от Ростелекома. Здесь в разделе «Английский для 10-11-х классов» есть курс подготовки к ЕГЭ, где опытные педагоги пошагово разбирают каждый раздел экзамена.

Аудирование

Первые несколько заданий в ЕГЭ по английскому языку — это аудирование, то есть проверка способности старшеклассника воспринимать текст на слух, переводить и быть способным ответить на вопросы по материалу.

Сначала это кажется сложным, мозг «отключается», речь сливается в водоворот слов, где невозможно хоть что-то понять. Но после того, как проходит паника, неизбежно появляется понимание.

Список тем для задания «Аудирование» шаблонный: здоровье, семья, досуг, работа. И каждая тренировка помогает с пополнением тематического лексического запаса.

«Когда необходимо услышать детали текста, то, прежде всего, нужно внимательно читать само задание и искать слова-подсказки, которые в процессе прослушивания аудио помогут выделить нужную информацию», — советует в курсе «Лицея» учитель английского языка Валентина Семенова.

Один из вариантов интересной и приятной тренировки — аудиоупражнения с песнями, говорит эксперт. Школьник слушает запись, а перед глазами текст с пропущенными словами. Его задача — заполнить пропуски.

Для подготовки к «Аудированию» педагоги «Лицея» поделятся эффективными лайфхаками, чем чаще их применять во время тренировок, тем проще будет на экзамене.

Чтение

Второй раздел под названием «Чтение» содержит девять заданий. В двух из них нужно установить соответствия. В первом проверяется умение понимать основную идею высказывания, выделять главную информацию, игнорируя незнакомые слова. Это базовый уровень владения языком.

В этом задании главное понять ключевые слова, передающие смысл. Нужно бегло прочитать текст, не останавливаясь на незнакомых словах, а затем сформулировать основную мысль текста и выбрать из перечня нужный заголовок.

Второе задание проверяет умение понимать логические и структурные связи внутри текста или между его частями, устанавливать соответствие между частью отрывка и пропущенным фрагментом предложения.

Для прохождения этого задания тоже есть своя стратегия и лайфхаки. Например, обращать внимание на слова и выражения перед пропуском в тексте.

Часто выражения перед пропуском требуют определенной конструкции: инфинитива или герундия, предлога или союза.

Если руководствоваться такими подсказками, то для выполнения задания будет достаточно посмотреть, есть ли нужная конструкция в предложениях, которые нужно вставить на место пропусков.

Лексика и грамматика

Лексические и грамматические задания в ЕГЭ проверяют навыки словообразования базового уровня, умение определять времена глаголов, узнавать «слова-сигналы», степени сравнения прилагательных, наречий.

В заданиях нужно будет прочитать приведенные тексты и в случае необходимости преобразовать предложенные слова.

Пример: Образуйте от слова open однокоренное слово так, чтобы оно грамматически и лексически соответствовало содержанию текста:

What do your clothes really say about you? Some people wear their personality (пропуск) on their sleeves, while others try to hide it deep in the dark layers of their clothes.

Сначала нужно понять, о чем идет речь, перевести фрагмент:

«Что ваша одежда на самом деле говорит о вас? Некоторые люди носят свою личность (пропуск) на своих рукавах, пока другие пытаются скрыть ее глубоко в темных слоях одежды».

Понятно, что от глагола «open» нужно образовать наречие с помощью суффикса –ly.То есть на место пропуска нужно вставить «openly» (открыто).

«Когда вам нужно заполнить пропуск, постарайтесь определить, какая часть речи вам нужна и в какой форме. Не оставляйте пропуски незаполненными, даже если вы не знаете правильный ответ», — советует педагог «Лицея».

Письмо

Раздел «Письмо» также состоит из нескольких заданий. Первое — самое легкое, где нужно ответить «другу по переписке» (penfriend).

Для этого задания также существует шаблонный список тем: спорт, дом, семья, досуг, хобби.

Здесь можно запастись готовыми шаблонами, чтобы поприветствовать друга и попрощаться с ним. Например:

«Dear (имя друга),

Thank you for your message. I'm sorry for not writing you for so long. I spent my time doing a work project…»

За приветствием следует основное содержание письма. А попрощаться можно следующим образом:

«…I've got to go as my friend is asking me for help. Write back soon. Best wishes, (свое имя)».

Шаблонами лучше не пренебрегать — экзаменаторы требуют определенного количества слов в задании с погрешность в 10-15%.

Если слов будет меньше требуемого, выпускник получит за задание ноль баллов, даже если в остальном безупречно справился с заданием. И это будет самой досадной потерей баллов. Увы, это частая ситуация на ЕГЭ.

Во время нервного напряжения в условиях ограниченного времени человек может просто «отключиться» и попасть в ситуацию, когда нужные фразы не идут на ум. И тогда на помощь приходит вызубренная информация.

Второе и последующие задания экзамена — сложнее. Например, эссе. Чтобы успешно написать эту часть экзамена, мало просто хорошо знать английский язык, нужно еще понимать, что именно от вас ждет экзаменатор, и по каким критериям вас будут оценивать. Но и здесь поможет тренировка и ряд советов педагогов «Лицея».

Говорение

Если выпускник успешно справляется со всеми перечисленными разделами, пора переходить на последний под названием «Говорение». Старшеклассник сможет понять речь экзаменатора, сумеет прочитать и перевести нужную информацию, правильно задать вопрос и, имея лексический запас и ориентируясь в грамматике, описать фотографию.

Хотя здесь есть большой нюанс — произношение и интонационное выделение знаков препинания в предложениях. За «кашу» во рту снижают баллы. Хотя это будут незначительные «помарки», если все остальное выполнено верно.

Подведем итоги. Итак, бояться сдавать ЕГЭ по английскому языку не нужно. Подготовиться к нему реально даже без репетитора. Но лучше начать подготовку пораньше, с использованием проверенных онлайн-курсов.