Вышел трейлер современного «Чебурашки»

Новый полнометражный фильм «Чебурашка» выйдет в прокат в 2023 году. Создатели комедии показали трейлер будущего фильма, где показали, как будет выглядеть игрушка в образе живого зверька.

Фильм расскажет о мохнатом зверьке по имени Чебурашка. Он живет в апельсиновой роще и оказывается в небольшом городке у моря, где встречает друзей: замкнутого в себе старика-садовника Гену, мальчика, который не умеет разговаривать, его маму и необычную тетю, желающую купить его и подарить своей внучке.

Режиссером фильма «Чебурашка» выступил Дмитрий Дьяченко. Картина не позиционируется, как экранизация произведения Эдуарда Успенского.

Премьера фильма состоится на телеканалах «Россия 1» и СТС 1 января 2023 года.