Вышел трейлер современного «Чебурашки»

Новый полнометражный фильм «Чебурашка» выйдет в прокат в 2023 году. Создатели комедии показали трейлер будущего фильма, где показали, как будет выглядеть игрушка в образе живого зверька.
Фильм расскажет о мохнатом зверьке по имени Чебурашка. Он живет в апельсиновой роще и оказывается в небольшом городке у моря, где встречает друзей: замкнутого в себе старика-садовника Гену, мальчика, который не умеет разговаривать, его маму и необычную тетю, желающую купить его и подарить своей внучке.
Режиссером фильма «Чебурашка» выступил Дмитрий Дьяченко. Картина не позиционируется, как экранизация произведения Эдуарда Успенского.
Премьера фильма состоится на телеканалах «Россия 1» и СТС 1 января 2023 года.
syrisОх она какая,российская оппозиция,борцы за свободу ,б.т))))
mosquito__201040 % уничтоженной энергетики Украины не согласны с вами. Дайте только повод. Но повод должен быть по...
MuCbEНаверно так же как сейчас поют ДНРовцы, радуются, потому что и украинцы теперь по подвалам щемятся
MaximKSновость не читал, но поддерживаю.