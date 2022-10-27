НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Вышел трейлер современного «Чебурашки»

Источник:
Sibnet.ru
198 0

Новый полнометражный фильм «Чебурашка» выйдет в прокат в 2023 году. Создатели комедии показали трейлер будущего фильма, где показали, как будет выглядеть игрушка в образе живого зверька.

Фильм расскажет о мохнатом зверьке по имени Чебурашка. Он живет в апельсиновой роще и оказывается в небольшом городке у моря, где встречает друзей: замкнутого в себе старика-садовника Гену, мальчика, который не умеет разговаривать, его маму и необычную тетю, желающую купить его и подарить своей внучке.

Режиссером фильма «Чебурашка» выступил Дмитрий Дьяченко. Картина не позиционируется, как экранизация произведения Эдуарда Успенского.

Премьера фильма состоится на телеканалах «Россия 1» и СТС 1 января 2023 года.

Еще по теме
Объявлен список лучших фантастических фильмов 2022 года
Фильм «Либерея: Охотники за сокровищами» выходит в прокат
Выжить после ядерной войны: топ ретрофильмов
Манекенщик из России снимется в седьмом сезоне «Элиты»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Нумеролог увидела нового президента России в 2024 году
Астрономы зафиксировали нарушающую законы физики иллюзию
Сову разоблачили в шоу «Маска. Танцы»
Завершающий этап: что принесет осенний коридор затмений 2022 года?
Обсуждение (0)
Топ комментариев

syris

Ох она какая,российская оппозиция,борцы за свободу ,б.т))))

mosquito__2010

40 % уничтоженной энергетики Украины не согласны с вами. Дайте только повод. Но повод должен быть по...

MuCbE

Наверно так же как сейчас поют ДНРовцы, радуются, потому что и украинцы теперь по подвалам щемятся

MaximKS

новость не читал, но поддерживаю.