Собчак оказалась в Литве в качестве гражданки Израиля

Журналистка Ксения Собчак въехала в Литву по израильскому паспорту, заявил глава департамента госбезопасности страны Дарюс Яунишкис.

Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве, в котором потерпевшим проходит глава «Ростеха» Сергей Чемезов. В России ей грозит 15 лет тюрьмы. Журналистку накануне заметили при пересечении пешком пункта пропуска Видзы на границе Белоруссии и Литвы.

«Она находится в Литве и как гражданка Израиля с паспортом Израиля, ей не нужна виза, и она может ездить и быть здесь, если не ошибаюсь, 90 дней. Да, подтверждаем факт», — приводит РИА Новости слова Яунишкиса, сказанные в эфире местной радиостанции.

Ранее были задержаны коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский (Кузьмин). Они проходят по делу, возбужденному по статье 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере).

«Обвиняемые в целях незаконного обогащения вступили в предварительный сговор, направленный на совершения вымогательству Чемезова С. В.», — приводит ТАСС выдержки из дела.

Как стало известно, Суханова задержали в ресторане Regent в ходе оперативного эксперимента при получении транша в 800 тысяч рублей от представителей Чемезова.