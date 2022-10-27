Медведевой нашли замену Милохина в «Ледниковом периоде»

Актер Алексей Лукин, известный по сериалу «Ивановы-Ивановы», стал главным кандидатом на роль напарника Евгении Медведевой в проекте «Ледниковый период» на Перовом канале.

«Актер Алексей Лукин основной кандидат на замену Дани Милохина в Ледниковом. Задача — сохранить в проекте Женю Медведеву», — написал в телеграм-канале K/On/Off заместитель генпродюсера Матч ТВ Василий Конов, который ранее был главным редактором дирекции спортивного вещания «Первого канала».

Также сообщается, что на роль партнера фигуристке может быть предложен 21-летний актер Антон Рогачев («Дылды», «Небесная команда»). По данным Super, его заметили на репетиции «Ледникового периода» в компании постановщика номеров Ильи Авербуха.

Евгении Медведевой подыскивают нового партнера, потому что ее напарник Даня Милохин добровольно ушел из проекта, сославшись на усталость и нелюбовь к тому, что он делает в «Ледниковом периоде».

Милохин принял участие в съемках минимум трех выпусках нового сезона. 29 октября на экраны выйдет выпуск, где Милохин и Медведева станцуют на льду в образе персонажей фильма «Игрушка» (1976 года). Тиктокер и фигуриста участвовали в предыдущем сезоне «Ледникового периода», где заняли третье место.