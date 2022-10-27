Эксперт объяснил, какую испорченную купюру не заменят в банке

Российские банки обязаны обменивать поврежденные или испорченные купюры на новые, но рассчитывать на это можно не всегда, рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Если купюра повреждена, например, она пострадала при стирке, обгорела, от нее оторван кусок и т.д., то финансовая организация выдаст вам новую взамен испорченной, только если сохранено 55% ее площади, приводит «Прайм» слова эксперта.

Также можно обменять купюру, которая была разорвана пополам и склеена: она должна состоять не более чем из двух частей, и обе части были от одной и той же банкноты.

Если банкнота испачкана, например, соке от ягод, пятнах от кофе, ее тоже можно обменять в банке на новую. Если серийный номер и другие опознавательные знаки купюры отчетливо видны, а пятна на ней незначительны, то банкноту могут принять не только в банке, но и в магазине.

Банк однозначно не примет деньги, долго находившиеся в воде или сыром и влажном месте, поскольку в таком случае происходит расслоение купюр, предупредил Гусятников.