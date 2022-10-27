Киев заявил об ухудшении ситуации для Украины под Херсоном

Ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для Киева сторону, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Теперь переносимся на Херсонское направление: там (ситуация) меняется в неприятную сторону для нас. Около шести (российских) батальонно-тактических групп переброшено дополнительно, всего их там уже под 30 или за 30. Это огромная военная сила, которую смолоть просто так будет очень-очень тяжело», — сказал Арестович.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов ранее заявил, что Вооруженные силы отразили попытку ВСУ прорвать линию обороны у села Давыдов Брод.

В результате украинским войскам пришлось откатиться на прежние рубежи с большими потерями в личном составе и в бронетехнике.