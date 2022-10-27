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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Киев заявил об ухудшении ситуации для Украины под Херсоном

Источник:
РИА Новости
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Ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для Киева сторону, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Теперь переносимся на Херсонское направление: там (ситуация) меняется в неприятную сторону для нас. Около шести (российских) батальонно-тактических групп переброшено дополнительно, всего их там уже под 30 или за 30. Это огромная военная сила, которую смолоть просто так будет очень-очень тяжело», — сказал Арестович.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов ранее заявил, что Вооруженные силы отразили попытку ВСУ прорвать линию обороны у села Давыдов Брод.

В результате украинским войскам пришлось откатиться на прежние рубежи с большими потерями в личном составе и в бронетехнике.

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Оборона #Армия #Конфликты
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syris

Ох она какая,российская оппозиция,борцы за свободу ,б.т))))

MuCbE

Наверно так же как сейчас поют ДНРовцы, радуются, потому что и украинцы теперь по подвалам щемятся

HAAN27

Заголовок просто ...... слов нет!

MaximKS

новость не читал, но поддерживаю.