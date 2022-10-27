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Новосибирец полез спасать кошку и застрял на дереве

Источник:
Sibnet.ru
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Мужчина залез на березу, чтобы спасти кошку, снимать его и питомца пришлось спасателям, сообщает Муниципальная аварийно-спасательная служба Новосибирска.

В парке имени Феликса Дзержинского в Новосибирске на березе, обхватив ствол двумя руками, на высоте три метра висел мужчина. На место выехал экипаж спасателей.

С помощью раздвижной лестницы, спасатели помогли молодому человеку спуститься на землю.

Фото: © МАСС

Как выяснилось, полез он на березу с благородной миссией, снять кошку, которая находилась еще метра на три выше того места, куда он сумел забраться. Спасатели также сняли с дерева и кошку, во избежание повторения спасательной операции.

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ЧП #Происшествия #Новосибирск
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