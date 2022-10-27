Зима пришла в большинство регионов России, на сибирских реках начал формироваться лед, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Две трети страны уже покрыто снегом. Снег лежит даже во многих регионах европейской части России: на Урале, Кольском полуострове, в Коми, Архангельской области и даже на самом северо-востоке Приволжского федерального округа. Зима пришла на большую часть территории, хоть в Москве до этого и далеко», — сказал ТАСС Вильфанд.

Кроме того, по словам Вильфанда, на многих реках России началось формирование ледового покрова.

«На реках Алтайского края, Бурятии, Иркутской, Амурской областей, Красноярского, Хабаровского, Забайкальского краев тоже ледовые явления. В Якутии уже появляются забереги — лед вдоль берегов, а также шугоход — рыхлый лед, на севере региона местами уже ледостав. Это тоже хороший признак того, что зима начинает преобладать», — сказал метеоролог.