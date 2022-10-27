МИД пригрозил уничтожением спутников США над зоной СВО

Коммерческие спутники США в случае их задействования в конфликте на Украине становятся законными целями для удара, заявил замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов

«Хотели бы акцентировать чрезвычайно опасную тенденцию, отчетливо проявившуюся в ходе событий на Украине. Речь идет о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой», — приводит ТАСС слова Воронцова, сказанные им на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН.

Он подчеркнул, что «квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара».

«В результате действий Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на земле», — отметил Воронцов.